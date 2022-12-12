В Николаеве из-за аварий без воды до вечера будут ряд домов в Центральном районе и в микрорайоне Кульбакино

В Николаеве произошло несколько аварий на водопроводной сети города, поэтому ориентировочно к 18 часам 12 декабря прекращена подача воды в ряд домов.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Воду вынужденно перекрыли:

- в микрорайоне Кульбакино; - по проспекту Центральному от улицы Рюмина до улицы Бузника; - на улице Рюмина от улицы 7-я Поперечная до улицы Наваринская; - на улице Никольская от улицы Наваринской до улицы Бузника; - на улице 7-я Поперечная от улицы Рюмина до улицы Бузника; - по Центральному проспекту 263 и 265.