В Николаеве десятки домов останутся без тепла из-за ремонтов на сети ТЭЦ

В Центральном районе Николаева 12 декабря ряд домов будет отключен от теплоснабжения в связи с ремонтными работами на тепловой сети.
Об этом сообщили на ПрАО «Николаевская ТЭЦ».
Работы планируют завершить к 07:00 13 декабря.
От теплоснабжения отключат дома по следующим адресам:
ул. Адмиральская, 10, 10а, 12, 16, 17а, 18, 19, 21, 23, 24, 37, 41,
Адмирала Макарова, 62а,
В. Морская, 47, 58,
Декабристов, 4, 4а,
М. Морская, 3, 7, 23, 25,
Мариупольская, 4а, 5, 7, 9, 13, 16, 31, 33, 36,
Набережная, 3, 5, 7, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6,
Никольская, 40, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 80,
Потемкинская, 34,
Пушкинская, 2,
Соборная, 2, 4,
Спасская, 32, 33, 40, 40а, 50, 52,
Фалеевская, 1, 3, 5, 7, 9а, 9б,
пр. Центральный, 84,
Шевченко, 64, 64а, 67, 69, 69а, 71, 75, 81,
Шнеерсона, 2, 2а, 2б, 4, 37.