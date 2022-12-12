В Николаеве десятки домов останутся без тепла из-за ремонтов на сети ТЭЦ

В Центральном районе Николаева 12 декабря ряд домов будет отключен от теплоснабжения в связи с ремонтными работами на тепловой сети.

Об этом сообщили на ПрАО «Николаевская ТЭЦ».

Работы планируют завершить к 07:00 13 декабря.

От теплоснабжения отключат дома по следующим адресам: