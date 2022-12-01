Окровавленный пакет прислали посольству Украины в Греции

Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет, идентичный тем, что уже присылали украинским дипломатам в других странах.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, посылка поступила утром 12 декабря, и это уже 28-е такое отправление для украинских дипломатических миссий.

«Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей», - отметил Олег Николенко.

Всего за последнее время было уже 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах, из которых 1 покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов.

«Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу», - добавил спикер.

Напомним, как ранее посольства Украины в нескольких странах получили окровавленные свертки с глазами животных. Позже полиция Испании изъяли еще три конверта, адресованных посольствам Украины, с аналогичным содержимым.

Позже еще два посольства Украины получили опасные посылки.