В Черновцах из-за взрыва газа пострадали двое взрослых и двое детей, 15-летний парень скончался в «скорой»

В Черновцах из-за взрыва газа пострадали двое взрослых и двое несовершеннолетних, один из травмированных умер.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Черновицкой области.

Утром 12 декабря на спецлинию 101 поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме по улице Слободской.

По предварительным выводам специалистов, в результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв без дальнейшего горения. В результате взрыва были травмированы четыре человека – двое взрослых и двое детей.

На место происшествия были направлены все службы. Прибывшие по вызову спасатели вытащили из-под завалов парня, 2007 года рождения, и передали медикам. Во время проведения реанимационных мероприятий он скончался в карете скорой.

Трое других лиц госпитализированы в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что спасатели призывали осторожно обращаться с газовыми баллончиками – еще одна горелка взорвалась в Киеве.