В Николаеве снизили давление подачи воды, местами ее может не быть

В Николаеве 12 декабря ориентировочно до 19 часов вечера во все дома вода подается с низким давлением. Вероятно, что где-то вообще отсутствует вода.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
«В городе ежесуточно проводится стабилизация энергосистемы, а все производственные подразделения нашего предприятия работают только посредством электроснабжения.
Так что нам нужно время для того, чтобы перевести работу насосов с одной линии питания на другую.
Уверяем, поводов для волнений нет. Делаем все возможное, чтобы восстановить достаточное давление воды в водопроводной сети», – рассказали на предприятии.