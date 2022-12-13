В Замбии на обочине дороги обнаружили тела 27 мигрантов, которые задохнулись во время перевозки

В Замбии на обочине дороги в районе Нгверере, севернее столицы страны Лусака, утром в воскресенье обнаружили тела 27 человек, предположительно мигрантов из Эфиопии.

Об этом сообщает BBC.

«Наши предварительные расследования показывают, что в общей сложности 28 человек, все мужчины в возрасте от 20 до 38 лет, были брошены в Минвуд Нхоси вдоль дороги Чиминука в районе Нгверера неизвестными людьми», — говорится в заявлении полиции.

По словам спикера полиции Дэнни Мвале, одного из выживших нашли «задыхающего», его доставили в местную больницу.

Тела были доставлены в морг Замбийской университетской больницы.

Замбия является транзитным пунктом для мигрантов, преимущественно из Африканского Рога, желающих добраться до Южной Африки.

В соседнем Малаве в октябре власти обнаружили 25 тел эфиопских мигрантов в братской могиле.

Напомним, как в Гватемале спасли 126 беженцев, брошенных закрытыми в грузовом контейнере.