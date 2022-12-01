На Одесщине в «многоэтажке» взорвался туристический газовый баллон - разрушены фасадная стена и окно

В понедельник, 12 декабря, в квартире на 19-м этаже 25-этажного жилого дома в в селе Лески Одесского района произошел взрыв газового баллона.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате взрыва произошло разрушение фасадной стены и окна без последующего возгорания. По месту вызова. Информации о погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

«Еще раз обращаемся к гражданам неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, инструкции при использовании любого прибора и максимально ограничить пользование изделий, которые создают потенциальную угрозу», - предостерегли они.

Напомним как на Волыни в многоквартирном доме взорвались два туристических газовых баллона.