В Санкт-Петербурге загорелся машиностроительный завод «Звезда», который производит двигатели многоцелевого назначения, в том числе выполняет заказы для военно-морского флота (вмф) россии.

Об этом сообщают россми со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Здание на территории завода горит на площади 200 кв. м, уточняется в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации привлечено 7 единиц техники и 35 сотрудников МЧС.

ПАО «Звезда» было основано в 1932 году и сейчас является ведущим российским разработчиком и производителем высокооборотных дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 000 кВт. Двигателями «Звезды» оборудована большая часть скоростных кораблей вмф рф и пограничных войск. Помимо этого, сейчас на заводе производят судовые и промышленные дизель-генераторы, а также аварийно-резервные электростанции на базе дизельных двигателей собственного производства мощностью от 315 до 1000 кВт.