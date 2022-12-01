В патрульной полиции предупредили водителей про мокрый снег на дорогах Николаевщины и призвали соблюдать ПДД

Начальник Управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила предупредил водителей о снеге и призвал их соблюдать ПДД.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«На дорогах Николаевщины значительные осадки, в виде снега и мокрого снега! Будьте осторожны, не нарушайте ПДД», - сообщил начальник УПП.

Также Данила добавил, что коммунальные службы работают и ситуация контролируется.

В пресс-службе ведомства добавили, что советуют без необходимости не выезжать на дороги области.