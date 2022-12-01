В патрульной полиции предупредили водителей про мокрый снег на дорогах Николаевщины и призвали соблюдать ПДД

Начальник Управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила предупредил водителей о снеге и призвал их соблюдать ПДД.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
«На дорогах Николаевщины значительные осадки, в виде снега и мокрого снега! Будьте осторожны, не нарушайте ПДД», - сообщил начальник УПП.
Также Данила добавил, что коммунальные службы работают и ситуация контролируется.
В пресс-службе ведомства добавили, что советуют без необходимости не выезжать на дороги области.
«Следует также отказаться от рискованных маневров, которые при сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Особенно будьте осторожны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах. Если возникает необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию. Паркуя свои транспортные средства, позаботьтесь, чтобы они не стали помехой в работе коммунальной техники», - говорится в сообщении.