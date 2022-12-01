В патрульной полиции предупредили водителей про мокрый снег на дорогах Николаевщины и призвали соблюдать ПДД

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13.12.2022 10:00

Начальник Управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила предупредил водителей о снеге и призвал их соблюдать ПДД.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«На дорогах Николаевщины значительные осадки, в виде снега и мокрого снега! Будьте осторожны, не нарушайте ПДД», - сообщил начальник УПП.

Также Данила добавил, что коммунальные службы работают и ситуация контролируется.

В пресс-службе ведомства добавили, что советуют без необходимости не выезжать на дороги области.

«Следует также отказаться от рискованных маневров, которые при сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Особенно будьте осторожны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах. Если возникает необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно. А при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию. Паркуя свои транспортные средства, позаботьтесь, чтобы они не стали помехой в работе коммунальной техники», - говорится в сообщении.

Фотофакт