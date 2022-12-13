СМИ: На границе Индии и Китая произошло столкновение между военными - есть раненые

В пятницу, 9 декабря, в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш произошло столкновение между индийскими и китайскими военными. Численность войск, принявших участие в столкновении, а также характер боевых действий официальные лица обеих стран не освещали.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, инцидент стал первым подобным столкновением между странами с 2020 года. В ходе столкновения военнослужащие с обеих сторон получили легкие травмы.

«После обе стороны покинули этот район, добавив, что военные командиры встретились, чтобы обсудить этот вопрос. Официальные лица не сообщили подробности о характере боевых действий или о численности задействованных войск», – пишет Bloomberg.

Официально и Китай, и Индия от заявлений по поводу инцидента воздержались. Так, в министерстве обороны Индии комментировать информацию местных индийских СМИ по поводу произошедшего отказались. От комментариев по поводу индийской версии событий воздержался и Пекин.

Отмечается, что штат Аруначал-Прадеш, где произошло столкновение индийских и китайских войск, являлся основным плацдармом большей части индийско-китайской войны 1962 года. Этот регион является предметом территориального спора между Индией и Китаем.

Напомним, как КНДР в очередной раз запустила баллистические ракеты в сторону Желтого моря.