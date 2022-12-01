В центре Берлина взорвался гигантский аквариум высотой 16 метров

В отеле в центре Берлина взорвался аквариум высотой 16 метров, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщает DW.

Более 100 спасателей были вызваны для устранения повреждений в комплексе, в котором находится отель Radisson Blu в районе Митте немецкой столицы. По словам пожарной службы Берлина, причина инцидента до сих пор не выяснена.

Около 5:45 утра по местному времени раздался очень громкий шум, и части фасада отеля, в котором располагался аквариум, вылетели на улицу. Два человека получили ранения от осколков стекла.

«Все 400 гостей, которые останавливались в отеле Radisson, были эвакуированы», - сообщила корреспондент DW Анна Сарасте - «Полиция все еще расследует, что послужило причиной разрушения аквариума. В настоящее время они не считают, что это было преступлением».

В гигантском аквариуме обитало около 1500 видов тропических рыб. Аквариум был заполнен одним миллионом литров соленой воды. Он был «самым большим в мире отдельно стоящим цилиндрическим аквариумом».