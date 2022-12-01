В центре Николаева столкнулись Lexus и Lanos

В Николаеве на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой 16 декабря столкнулись автомобили Lexus и Lanos.

Об этом "Преступности.НЕТ" сообщили очевидцы.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На месте работает патрульная полиция, из-за аварии движение транспорта затруднено.

"Новости-N" сообщают, что Lanos ехал по проспекту Центральному со стороны улицы Соборной. Lexus двигался по улице Садовой со стороны Потемкинской. На перекрестке водитель Lexus не пропустил ехавший по главной дороге Lanos, в результате чего автомобили столкнулись.