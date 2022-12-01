В Николаевской области столкнулись ВАЗ и автобус, пять человек пострадали

В пятницу, 16 декабря, примерно в 14:40 на 111 км автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2108 и автобуса «ЧАЗ», в котором находились 28 пассажиров.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств травмировались пять человек: 32-летний водитель ВАЗ-2108, 48-летний водитель автобуса «ЧАЗ» и трое его пассажиров – 59-летняя женщина и мужчины 59-ти и 19-ти лет.

Пострадавших с разными степенями тяжести доставили в медицинские учреждения.

Следователи проводят расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и устанавливают его причины.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Правоохранители просят граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по адресу: отделение полиции №3 Вознесенского райуправления полиции Южноукраинск, ул. Спортивная, 3. (0236) 4-58-02; 0980418040.