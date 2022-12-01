В Николаевской области взорвали морскую мину, которую штормом вынесло на берег

На морское побережье Николаевщины штормовое море снова вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения.
Об этом сообщает ОК «Юг».
Местные жители немедленно известили военных об обнаруженном снаряде. Силами подрывного подразделения Военно-Морских Сил мина была обезврежена на месте обнаружения, а затем перемещена в безопасное место для окончательного уничтожения.
«Напоминаем, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите соответствующие службы. Помните, что побережье в условиях войны – зона опасности. Соблюдайте режимные ограничения военного положения, они направлены на сохранение вашей жизни», - говорится в сообщении.