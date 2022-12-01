В Николаевской области взорвали морскую мину, которую штормом вынесло на берег

На морское побережье Николаевщины штормовое море снова вынесло якорную мину. На этот раз опасный сюрприз оказался очень близок к прибрежным строениям гражданского населения.

Об этом сообщает ОК «Юг».

Местные жители немедленно известили военных об обнаруженном снаряде. Силами подрывного подразделения Военно-Морских Сил мина была обезврежена на месте обнаружения, а затем перемещена в безопасное место для окончательного уничтожения.