В Черкассах спасли девушку, которая прыгнула с моста

В Черкассах патрульные роты тактико-оперативного реагирования оказали к медицинской помощи девушке, которая хотела покончить с собой.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черкасской области.

15 декабря патрульные получили вызов о попытке самоубийства. На линию 102 позвонила по телефону женщина и сообщила, что видела как неизвестная девушка прыгнула с моста, который находится на железнодорожном вокзале.

Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку, которая лежала между путями под пешеходным мостом железнодорожного вокзала. Молодая девушка была без сознания и жива.

Инспекторы Мирослав Карпенко, Олег Кольвах и Игорь Завада вызвали скорую и до приезда медиков оказывали пострадавшей необходимую медицинскую помощь. У девушки были видимы травмы мягких тканей лица, слабый пульс и слабое дыхание.

В снегу возле девушки лежал телефон. Инспекторы смогли связаться с родственниками пострадавшей и сообщить о случившемся.

В дальнейшем патрульные передали девушку медикам, которые госпитализировали ее в областную детскую больницу.