В Николаевской области ГСЧС вытащила карету «скорой», которая застряла на грунтовой дороге

В воскресенье, 18 декабря, на Николавещине спасатели помогли выбраться из грунтовой дороги застрявшей в грязи карете скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о том, что на окраине села Мигия Мигиевской территориальной громады Первомайского района на грунтовой дороге застряла в грязи карета скорой помощи, поступило в Службу спасения в 08:10.