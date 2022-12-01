В Николаевской области ГСЧС вытащила карету «скорой», которая застряла на грунтовой дороге

В воскресенье, 18 декабря, на Николавещине спасатели помогли выбраться из грунтовой дороги застрявшей в грязи карете скорой медицинской помощи.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Сообщение о том, что на окраине села Мигия Мигиевской территориальной громады Первомайского района на грунтовой дороге застряла в грязи карета скорой помощи, поступило в Службу спасения в 08:10.
«На место вызова прибыли дежурное отделение 23-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что происшествие произошло во время следования по вызову к больному человеку. С помощью буксировочного троса спасатели вытащили автомобиль на твердое покрытие, откуда тот продолжил движение», - говорится в сообщении.