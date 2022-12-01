В энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях введены графики аварийных отключений, – «Укрэнерго»

По состоянию на 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы. Также в южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения», - говорится в сообщении.