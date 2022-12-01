В энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях введены графики аварийных отключений, – «Укрэнерго»

По состоянию на 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
«Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы. Также в южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения», - говорится в сообщении.
Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и городе Киев.
Приоритетно запитываются объекты критической инфраструктуры, восстановление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время.
«Несмотря на все повреждения энергетики, держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью», – добавили в компании.