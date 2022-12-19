Спасатели Николаевщины за сутки ликвидировали четыре пожара, в том числе двух автомобилей

Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области за сутки подразделениями ликвидировано четыре пожара.

Об этом сообщает ГСЧС сообщили в Facebook.

В частности, 18 декабря в 09:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в городе Первомайск. Пожарные ликвидировали на пожал спустя 30 минут после прибытия на место происшествия на площади 20 квадратных метров. Огнем повреждено перекрытие хозяйственной постройки и жилого дома.

Также в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения возник пожар жилого дома в селе Ивановка.

«Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит перекрытие крыши на площади 24 кв. м. Пожарные 22 ГПРЧ в 15:47 пожар локализовали и в 17:30 ликвидировали. Огнем уничтожены перекрытия и личные вещи», - уточнили в сообщении.

В двух случаях причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Кроме того, в 03:28 пожарные 12 ДПРЧ выехали на возгорание автомобиля Mercedes-Benz Vito, который находился в гараже в селе Себино. В 04:15 пожар локализовали и в 04:45 ликвидировали на площади 25 кв. м.

«Впоследствии, спасатели 19 ДПРЧ совместно с МПО «Широколановка» ликвидировали пожар гаража, на площади 25 кв. м, где находился автомобиль Chery Amulet в селе Широколановка. Сообщения о пожаре поступило в 05:03», - добавили в пресс-службе.

В двух случаях привело к пожару короткое замыкание электропроводки. В общей сложности к тушению всех пожаров привлекалось 5 единиц техники и 20 пожарных.

Напомним, как в Николаеве и области за сутки произошло пять пожаров в жилье, есть погибший и пострадавшие.