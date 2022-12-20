В Сиамском заливе затонул корвет из Королевского флота Таиланда

В Сиамском заливе затонул боевой корвет HTMAS Sukhothai Королевского флота Таиланда.

Об этом сообщает "Бабель".

Корвет вышел на патрулирование и попал в шторм. Сигнал о бедствии корабль направил в районе в 32 км к западу от региона Банг-Сапхана. После этого военные направили спасательную миссию в заданную точку. Спасти удалось 75 членов экипажа, но 31 моряка все еще ищут. ВМС Таиланда начали расследование причин крушения.

HTMAS Sukhothai был построен в США. На воду его спустили в 1986 году. Он имел две пусковые установки для 8 ракет RGM-84 Harpoon и одну установку Albatros для запуска 24 зенитных ракет Selenia Aspide. На вооружении у корвета были орудия Oerlikon GAM-B01 и торпедные аппараты Mark 32.