В США пострадали 36 пассажиров самолета, попавшего в зону сильной турблентности

По меньшей мере, 36 человек пострадали из-за того, что самолет американской авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону сильной турбулентности.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

По данным Управления гражданской авиации США, самолет Airbus 330, следовавший из Финикса (штат Техас) в Гонолулу (штат Гавайи), попал в зону сильной турбулентности в воскресенье вечером.

В результате инцидента пострадали 36 из 278 пассажиров и 10 членов экипажа. По словам медиков, всего в больницу доставили 20 человек с разнообразными травмами. Из них 11 получили серьезные травмы. Отмечается, что самолет вошел в зону сильной турбулентности за 15-30 минут до посадки на острове Гонолулу. В настоящее время управление гражданской авиации США расследует инцидент.