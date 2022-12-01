СБУ идентифицировала коллаборантов из оккупационного «мвд рф» в Луганской области, которые проводили массовые репрессии

Сотрудники службы безопасности установили лица еще четырех коллаборантов, вступивших в созданные оккупантами карательные подразделения «МВД» на захваченной части Луганщины.
Об этом сообщает СБУ.
Среди них – руководитель так называемого «Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел «ЛНР».
Находясь на «должности», он выполняет задачи москвы относительно навязывания оккупационного режима и подавления движения сопротивления на востоке Украины.
«Для этого организует массовые репрессии и незаконные задержания граждан», - уточнили в сообщении.
К пострадавшим применялись психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы факты похищения людей и ограбления их имущества.
По данным следствия, коллаборантом является местный житель, который еще в 2014 году присоединился к террористической организации ЛНР.
«Там его назначили «заместителем начальника горотдела МВД» во временно захваченной Кадиевке», - добавили в пресс-службе.
В сентябре этого года злоумышленник добровольно согласился возглавить вновь оккупационный орган в Лисичанске.
Кроме того, идентифицированы еще три приспешника агрессора, которые поступили в так называемые «райотделы МВД «ЛНР» в Старобельском и Сватовском районах.
Новый «оперуполномоченный» и «участковые инспекторы» псевдорганов занимаются запугиванием граждан и разграблением их домов под видом незаконных обысков.
После таких «налетов» у людей исчезают деньги, бытовые принадлежности и другое личное имущество.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрениях по части 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень «связей» коллаборантов.
Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, что ранее СБУ задержала «финансистку» бывшей оккупационной администрации Купянска.