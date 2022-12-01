СБУ идентифицировала коллаборантов из оккупационного «мвд рф» в Луганской области, которые проводили массовые репрессии

Сотрудники службы безопасности установили лица еще четырех коллаборантов, вступивших в созданные оккупантами карательные подразделения «МВД» на захваченной части Луганщины.

Об этом сообщает СБУ.

Среди них – руководитель так называемого «Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел «ЛНР».

Находясь на «должности», он выполняет задачи москвы относительно навязывания оккупационного режима и подавления движения сопротивления на востоке Украины.

«Для этого организует массовые репрессии и незаконные задержания граждан», - уточнили в сообщении.

К пострадавшим применялись психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы факты похищения людей и ограбления их имущества.

По данным следствия, коллаборантом является местный житель, который еще в 2014 году присоединился к террористической организации ЛНР.

«Там его назначили «заместителем начальника горотдела МВД» во временно захваченной Кадиевке», - добавили в пресс-службе.

В сентябре этого года злоумышленник добровольно согласился возглавить вновь оккупационный орган в Лисичанске.

Кроме того, идентифицированы еще три приспешника агрессора, которые поступили в так называемые «райотделы МВД «ЛНР» в Старобельском и Сватовском районах.

Новый «оперуполномоченный» и «участковые инспекторы» псевдорганов занимаются запугиванием граждан и разграблением их домов под видом незаконных обысков.

После таких «налетов» у людей исчезают деньги, бытовые принадлежности и другое личное имущество.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрениях по части 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень «связей» коллаборантов.

Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что ранее СБУ задержала «финансистку» бывшей оккупационной администрации Купянска.