На Николаевщине произошло шесть пожаров в жилье – пострадал мужчина

В Николаевской области в течение суток 19 декабря и ночью на 20, зарегистрировано шесть пожаров в жилье. В одном из случаев пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, 19 декабря в 07:10 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре летней кухни на территории частного домовладения на улице Богдана Хмельницкого в селе Мостовое Вознесенского района. В 08:00 пожарные местной пожарной охраны ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров.

В 09:55 спасателей известили о том, что по улице Заозерной в городе Новый Буг Баштанского района произошло возгорание в жилом доме. Благодаря своевременно принятым мерам пожарных дом удалось уберечь. Пожар ликвидирован в 10.15 на площади пять квадратов.

Около двух часов дня, почти одновременно, в городе Николаеве по проспекту Мира и по проспекту Дружбы Народов в городе Южноукраинск возникли возгорания в квартирах, а именно подгорела еда на плите. Горения ликвидированы подручными средствами, масштабных пожаров удалось избежать.

В 15:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни по улице Олега Ольжича в Николаеве. Силами пожарных пожар ликвидирован в 16:22 на площади 25 квадратных метров, причина его возникновения устанавливается. Летнюю кухню удалось уберечь от полного уничтожения, спасены рядом расположенные жилой дом и гараж.

Уже ночью, 20 декабря, в 02:59 спасатели известили о пожаре жилого дома по улице Хомченко в селе Михайловка Новоодесской ТГ Николаевского района.

По прибытию установлено, что в комнате, где произошло возгорание, находился хозяин. Обнаружив пожар, мужчина 1999 года рождения, пытался сам потушить его, в результате чего получил ожоги. Он госпитализирован в лечебное учреждение. В 03:40 пожарные ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров. Предварительная причина возникновения нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.

Всего от ГСЧС на ликвидацию пожаров привлекались девять спецавтомобилей и более 30 пожарных.