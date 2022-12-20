В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности

По состоянию на 12:00 вторника, 20 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

В компании напомнили, что обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и Киеве.

«В столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры. Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей», - говорится в сообщении «Укрэнерго».

В компании заверили, что ремонтные бригады «Укрэнерго», генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение.