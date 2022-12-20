Во вторник, 20 декабря, в российской Чувашии взорвался магистральный газопровод.

Об этом сообщают россми.

В результате ЧП на газопроводе в Чувашии поврежден один из домов в деревне Ямбахтино и припаркованное авто. Проверяется информация, что в момент случившегося рядом находились люди.

Газ все еще не перекрыт, ликвидации горения нет.

«До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород», - говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.

По данному газопроводу, как утверждают россми, транспортируется газ из Западной Сибири в Европу. Он пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области.

Напомним, 18 декабря в районе завода по нефтепереработке и газу на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области произошел взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар.