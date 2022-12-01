Житель Николаева упал на бетонных плитах и застрял ногой в конструкциях – его освободили спасатели

В Николаеве 20 декабря мужчина упал между бетонными плитами и зажал ногу.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Об инциденте на территории гаражного кооператива по улице Казарского на спецлинию 101 сообщили в 12.24.

На место прибыли спасательное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и очередная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС, использовав аварийно-спасательный инструмент, высвободили ногу пострадавшего, а затем на носилках транспортировали его в карету скорой медицинской помощи и передали врачам.