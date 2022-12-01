«Николаевводоканал» возобновил электроснабжение на насосную станцию – вода появится в городе вечером

В Николаеве по состоянию на 14 часов 21 декабря на насосных станциях водопровода уже возобновлено электроснабжение.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

«Сегодня, ориентировочно до 20 часов вечера, мы должны успеть наполнить резервуары и уже восстановить подачу воды», – добавили на предприятии.

На КП напомнили, что сейчас централизованно подается очищенная и обеззараженная вода, которая, согласно проведенным анализам, не пригодна для потребления.

Также на «Николаевводоканале» предупредили, что по всей вероятности, подобные аварийные ситуации с электроснабжением будут возникать. К сожалению, ведь война еще продолжается.

«Всегда необходимо иметь запас воды для бытовых нужд, минимум на трое суток, и быть готовым к любому сценарию», – подытожили на предприятии.

Как известно, 19 декабря на насосных станциях ГКП «Николаевводоканал» возникла техническая проблема с электроснабжением.