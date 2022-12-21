В Николаевской области из-за взрыва газа погиб мужчина

В селе Высунск Березнеговатского общества неосторожность при эксплуатации бытовых газовых приборов привела к гибели мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В доме произошла вспышка газовоздушной смеси, на месте обнаружено тело погибшего 56-летнего мужчины. Пожар в доме не зафиксирован. Установлено, что ячейка вспышки находилась на месте установленного конвектора.