В Николаевской области из-за взрыва газа погиб мужчина

прочтения: 258
21.12.2022 19:31

В селе Высунск Березнеговатского общества неосторожность при эксплуатации бытовых газовых приборов привела к гибели мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В доме произошла вспышка газовоздушной смеси, на месте обнаружено тело погибшего 56-летнего мужчины. Пожар в доме не зафиксирован. Установлено, что ячейка вспышки находилась на месте установленного конвектора.

"Вероятно, трагедия произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов, а именно ремонта или обслуживания конвектора, что привело к возгоранию", - говорится в сообщении.

Фотофакт