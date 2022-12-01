Попавший в позвоночник Рогозина осколок мины «неизвлекаем», – росСМИ

Осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы роскосмоса Дмитрия Рогозина во время обстрела гостиницы в Донецке, «неизвлекаем».

Об этом заявили врачи помощнику Рогозина, сообщает РИА «Новости».

При этом ранее Baza писала, что у Рогозина осколочное ранение мягких тканей головы, также осколки ранили ягодицу и левое бедро.

Утром 22 декабря Рогозин прокомментировал обстрел, опубликовав пост в Telegram-канале. По его словам, во время обстрела проходила «рабочая встреча в спокойной обстановке». Также Рогозин утверждает, что за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место, а сейчас кто-то слил информацию:

«Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто».

По его словам, металлический осколок 3 на 4 мм «вошел выше правой лопатки», теперь экс-главе Роскосмоса предстоит операция. Какая именно и возможно ли извлечь осколок, он не уточнил.

Как известно, по информации росСМИ, Рогозин праздновал в этой гостинице свой день рождения.