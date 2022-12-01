На крейсере вмф рф «Адмирал Кузнецов» снова произошел пожар

На российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар.

Об этом сообщают россми.

«На борту «Адмирала Кузнецова», стоящего в сухом доке судоремонтного завода «Звездочка», произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек», - заявили в экстренных службах рф.

Сообщается, что пожар уже потушили.

Крейсер с 2018 года находится на плановом ремонте. В декабре 2019 года на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар, в результате чего погибли два человека, еще 14 человек пострадали. Корабль планировалось передать вмф россии в 2022 году.

Корабль является единственным авианесущим крейсером военно-морского флота россии, флагман вмф и северного флота. Он был построен в Николаеве и спущен на воду в 1985 году. На крейсере могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. Основу авиакрыла составляют палубные истребители Су-33, МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

В марте 2021 года стало известно, что при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов» разворовали полмиллиона долларов.