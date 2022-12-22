Спасатели помогли киевлянину, травмировавшему ногу в Карпатах

В среду, 21 декабря, спасатели пгт. Ворохта в Ивано-Франковской области помогли жителю города Киев, который травмировал нижнюю конечность на горной долине Томнатик у горы Синяк вблизи села Поляница.
Об этом сообщает ГСЧС.
Горные спасатели на квадроцикле спасательной службы прибыли к пострадавшему и оказали медицинскую помощь.
В дальнейшем травмированного мужчину в удовлетворительном состоянии транспортировали в травмпункт.
«Горный зимний отдых требует особой подготовки и ответственного отношения. Если собираетесь в зимнее путешествие по горам, то обязательно уточните прогноз погоды, а также загрузите мобильное приложение «Спасение в горах», - говорится в сообщении.