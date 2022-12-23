В Николаевской области произошло три пожара в частных домовладениях

В Николаевской области в течение 22 декабря ликвидировали три пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области

Так, в 12:59 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Надбугской в селе Варюшино Веселиновской территориальной громады Вознесенского района.

Пожарные в 14:56 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров, его повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В 22:41 спасателей известили о возгорании мусора в неэксплуатированном жилом доме по переулку Молодежной деревне Мигия Мигиевской ТГ Первомайского района. Пожар ликвидирован в 23:20 на площади в 10 квадратных метров. Причина устанавливается.

В 23.09 спасателям поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по ул. Южный пгт Александровка Александровской ТГ Вознесенского района загорелся сеновал и сено в тюках.

В 00:40 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Всего от ГСЧС для ликвидации пожаров привлекались 12 спасателей и три спецавтомобиля.