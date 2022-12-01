Состояние Рогозина ухудшилось, его перевозят в Москву, – россми

У бывшего главы роскосмоса Дмитрия Рогозина, получившего осколочные ранения во время артудара по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, ухудшилось состояние.

Об этом сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы.

Поскольку после госпитализации Рогозина медикам не удалось извлечь все осколки, было решено перевезти его в Москву.

«Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию раненому Рогозину из-за ее сложности … Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Ухудшение состояния российского чиновника подтвердил и коллаборант Олег Царев.

«Ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее», — написал он у себя в соцсетях.

Кроме Рогозина в результате удара по ресторану, в котором он отмечал свой день рождения, пострадал также фейковый «премьер ДНР» Виталий Хоценко и еще несколько человек. Сообщалось также о как минимум двух убитых.

Напомним, осколок мины, попавший в позвоночник экс-главы роскосмоса Дмитрия Рогозина во время обстрела гостиницы в Донецке, «неизвлекаем».