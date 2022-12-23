Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько уменьшился, но остается существенным, – «Укрэнерго»

По состоянию на утро пятницы, 23 декабря, дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.
«На востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных. Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует большого времени. «Укрэнерго», генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране», - говорится в сообщении.