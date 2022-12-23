Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько уменьшился, но остается существенным, – «Укрэнерго»

По состоянию на утро пятницы, 23 декабря, дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.