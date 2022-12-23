В Китае вспышка COVID-19 – 20 декабря зафиксировали 37 миллионов новых случаев инфицирования за сутки

В Китае зафиксирована самая большая вспышка COVID-19 с начала пандемии. 20 декабря было официально зарегистрировано почти 37 млн новых случаев заболевания в день.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство сообщает, что по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР 20 декабря выявлено почти 37 млн новых случаев заболевания коронавирусом, а всего за первые 20 дней декабря им заразились 248 млн жителей КНР, что составляет около 18% всего населения страны.

До этого максимум заболеваний COVID-19 – четыре млн больных за сутки – было зафиксировано в январе 2022 года.

По официальным данным, в Китае вакцинировано от коронавируса более 90% населения, хотя среди пожилых людей и в некоторых других группах этот показатель примерно вдвое ниже. Специалисты считают фактором риска также то, что в КНР разрешена прививка только китайскими вакцинами.

Агентство отмечает, что «не вполне понятно, как китайский регулятор здравоохранения пришел к такой оценке, поскольку в начале декабря страна закрыла свою некогда повсеместную сеть кабинок для ПЦР-тестирования».

Кроме того, приведенная в протоколах заседания Нацкомиссии оценка категорически противоречит официальным данным, согласно которым 20 декабря зарегистрировано только 3049 новых случаев заражения.

Как известно, власти Китая устанавливают жесткие ограничения на населенные пункты, где происходят вспышки коронавируса. Считается, что это оказывает негативное влияние на состояние китайской экономики. Однако на недавнем съезде Компартии Китая политика «нулевой терпимости» была названа успешной. Согласно официальной китайской статистике, в стране от коронавируса за все время пандемии умерло чуть больше пяти тысяч человек.

Однако в ноябре массовые акции протеста проходили в ряде китайских городов. Они были вызваны жесткими антиковидными ограничениями, продолжающимися в некоторых городах с августа, и пожаром в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района.

После этого, в начале декабря Китай начал сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19.