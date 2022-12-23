На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести мальчика

В Новом Буге полиция разыскивает пропавшего без вести 10-летнего Антона Волощука.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Парень около 16:00 пошел гулять на детскую площадку у вокзала в городе Новый Буг и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: невысокого роста, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в черную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить по телефонам: (05151) 9-16-61, (0512) 53-13-43 или 102.