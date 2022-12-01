В Николаеве десятки домов остались без отопления

В Николаеве с 6:00 24 декабря до 6:00 25 декабря будут отключены от теплоснабжения десятки домов.

Об этом сообщили в ЧАО «Николаевская ТЭЦ».

Отмечается, что теплоснабжение было отключено в связи с выявленным дефектом на тепловой сети ТЭЦ.

Отопление отключат по следующим адресам:

ул. Садовая, 11, 13, 15, 16, 29а, 31а, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 48, 50, ул. Севастопольская, 41, 43, 43/1, 47, 47а, 61, 61а, 65, 66, 68, ул. Чкалова, 58, 60, 62, 78, 82, 83а, 84, 86, 97, 99, 99а, пр. Центральный, 97, 135, 137, 139, 141, 141а, 141б, 147, ул. Кузнецкая, 50, 52, 54, 58/1, 58/2, 58б, ул. Гражданская, 42, 44, 44а, 46, 42б, ул. Пограничная, 43, 43а, 47, 47а, 78, 78а, 78б, 78в, 78г, 80, 80а, 82, ул. 1 Слободская, 43.

Следует отметить, что на днях ранее ТЭЦ сообщала об отключении отопления еще в десятках домов. Также некоторые дома остались без тепла, однако не указаны в списках отключения. В комментариях жители по определенным адресам указывают на отсутствие отопления несколько суток.