В рф в доме престарелых сгорели 20 человек

В российском городе Кемерово при пожаре в нелегальном доме престарелых погибли 20 человек.

Об этом сообщили в МЧС рф.

Пожар вспыхнул ночью. Двухэтажное деревяное здание, оборудованное под ночлежку и приют для престарелых на Таврической улице Кемерова, выгорело почти полностью.

От здания остался остов первого этажа с металлическим профлистом, второй этаж полностью выгорел.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительного котла.

Еще шесть человек, по данным пресс-службы Кузбасского центра медицины катастроф, пострадали при пожаре.

На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов.

Следственный комитет рф возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Глава Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что будут проверены все учреждения такого типа, в первую очередь частные.

Сообщается, что этот «дом милосердия» организовал местный житель, но не стал его регистрировать. Постояльцы жили в нем и получали еду за работу в магазине организатора.