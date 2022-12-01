В Николаевской области работники ГСЧС спасли 90 свиней с охваченной огнем фермы

В Николаевской области ночью 24 декабря возник сильный пожар на свиноферме.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Информация о пожаре свинофермы на улице Центральной в селе Гойдаи Кривоозерской ТГ Первомайского района поступила в 02:17.

Спасатели совместными усилиями пожар ликвидировали в 06:10 на площади 700 квадратных метров

От огня удалось спасти 90 голов свиней и здание свинофермы.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Также в области в течение 23 декабря возникло еще три пожара.

Так, 23 декабря в 11.32 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Гросула в пгт Врадиевка Первомайского района. Пожарные погасили возгорание на незначительной площади в 11:39, причина возникновения устанавливается.

В 13:45 спасателей известили о том, что по улице Горной в селе Панкратово Южноукраинской ТГ Вознесенского района загорелась летняя кухня. В 13:58 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина возникновения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

К вечеру, в 17:08, спасателям поступило сообщение о том, что из-за короткого замыкания электропроводки загорелся автомобиль ВАЗ-2109 по улице Киевской в пгт Кривое Озеро Кривоозерской ТГ Первомайского района. Дежурный караул подразделения в 17:17 ликвидировал возгорание на площади один квадратный метр.

Всего от ГСЧС на ликвидацию пожаров привлекались 5 единиц спецтехники и 20 пожарных.