В Чили масштабный пожар охватил город – горят 500 домов, погибли два человека

В Чили на фоне массовых крупных пожаров в городе Винья-дель-Мар объявлено чрезвычайное положение.

Огнем охвачены более 500 домов, в том числе многоэтажных жилых зданий, сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные сообщения власти.

По меньшей мере погибли два человека – количество пострадавших на данный момент установить невозможно. Кроме того, в город стягиваются силы пожарной безопасности из других населенных пунктов.

По словам властей, огонь продолжается в 3 лесных массивах. Над его тушением работают 11 пожарных бригад, 10 вертолетов, ожидается прибытие двух самолетов-заправщиков.