«Радуюсь, что в Николаев возвращается бизнес, но это нужно делать не так»: На Соборной ночью незаконно установили киоски, коммунальщики их уже убрали

В Николаеве демонтировали киоски, которые незаконно установили на улице Соборной вечером 23 декабря.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.

«Радуюсь, что в Николаев возвращается бизнес, но это нужно делать не таким путем.

Вчера ночью, напротив Каштанового сквера, выросли киоски "не первой свежести". Наверное, кто-то решил, что он умнее всех.

Предприимчивость – это очень хорошая черта, но воплощать задуманное необходимо в правовом поле», – прокомментировал директор департамента финконтроля Андрей Ермолаев.