«Радуюсь, что в Николаев возвращается бизнес, но это нужно делать не так»: На Соборной ночью незаконно установили киоски, коммунальщики их уже убрали

В Николаеве демонтировали киоски, которые незаконно установили на улице Соборной вечером 23 декабря.
Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета.
«Радуюсь, что в Николаев возвращается бизнес, но это нужно делать не таким путем.
Вчера ночью, напротив Каштанового сквера, выросли киоски "не первой свежести". Наверное, кто-то решил, что он умнее всех.
Предприимчивость – это очень хорошая черта, но воплощать задуманное необходимо в правовом поле», – прокомментировал директор департамента финконтроля Андрей Ермолаев.
Незаконные МАФы уже демонтированы с улицы.
«Это будет удел всех сооружений, незаконно занимающих городскую землю. Они будут исчезать тем или иным способом. Если кто-то считает, что пока директор и большая часть мужчин департамента служат, то в это время можно ставить по городу хлам — он ошибается. Оставшаяся часть коллектива работает и не подведет. Пожалуйста, уважайте наш сильный и выносливый город!» – отметили в департаменте горсовета.