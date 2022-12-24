На Николаевщине разыскали 10-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся – это уже не первое его «приключение»

В городе Новый Буг полицейские разыскали 10-летнего Антона, который накануне ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Всю ночь правоохранители Нового Буга разыскивали 10-летнего Антона. И только к утру ребенка нашли на железнодорожном вокзале в нескольких километрах от дома. Мальчик после площадки пошел играть к своему товарищу, у которого и остался ночевать, а утром отправился на новые приключения по городу», - сообщил Шайхет.

По его словам, из-за того, что семья неблагополучная, ребенок неоднократно уходил из дома.