На Николаевщине разыскали 10-летнего парня, который ушел из дома и не вернулся – это уже не первое его «приключение»

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24.12.2022 11:29

В городе Новый Буг полицейские разыскали 10-летнего Антона, который накануне ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Всю ночь правоохранители Нового Буга разыскивали 10-летнего Антона. И только к утру ребенка нашли на железнодорожном вокзале в нескольких километрах от дома. Мальчик после площадки пошел играть к своему товарищу, у которого и остался ночевать, а утром отправился на новые приключения по городу», - сообщил Шайхет.

По его словам, из-за того, что семья неблагополучная, ребенок неоднократно уходил из дома.

«Этой семьей занимаются соответствующие службы, которые планируют оформить Антона в приют. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей на мать уже составили административные материалы. Призываю родителей внимательно присматривать за своими детьми!» – резюмировал начальник ГУНП в Николаевской области.

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