В Новой Одессе горело админздание

В субботу утром, 24 декабря, пожарные ГСЧС потушили пожар одного из помещений на первом этаже трехэтажного административного здания по улице Центральной города Новая Одесса Новоодесской территориальной общины Николаевского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщения о пожаре поступило в 08:24. На место было направлено отделение 21-й государственной пожарно-спасательной части.

«Благодаря принятым мерам удалось не допустить увеличения масштабов пожара. В 09:05 она ликвидирована на площади 40 кв. м, предварительная причина возникновения – короткое замыкание электросети», - говорится в сообщении.

От ГСЧС на месте работали 2 спецавтомобиля и 9 пожарных. Дополнительно были привлечены сотрудники полиции и бригада электриков.