Дезориентированы изменениями климата и войной: В «Тузловских лиманах» могут погибнуть редкие птицы, которые остались там на зимовку

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская область) на зимовку остались птицы, которые дезориентированы изменениями климата и войной рф на территории Украины. Они могут погибнуть.

Об этом доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев сообщил в Facebook.

Сейчас в парк на зимовку уже прилетело много птиц, среди которых разные виды уток, гусей, лебедей. Он акцентирует, что среди них есть и те виды, родственники которых в это время традиционно уже давно на зимовке в Африке или в Средиземноморье.

«Однако в последние годы из-за разбалансировки климата, вследствие незначительного похолодания, оттепелей, наличия доступного еще корма у нас в нацпарке, а сейчас и под влиянием войны рашистов против Украины, все это дезориентирует некоторых птиц и они продолжают оставаться на зимовки в нацпарке», - написал ученый.

Среди них - перепела, много больших белых цапель, куликов-побережников черногрудых и что бывает крайне редко-десяток Сапожников.

«А сотрудник нацпарка вчера еще видел и светлокрылого крячка. Если наступит резкое похолодание, эти птицы от невозможности достать корм и переохлаждения, ослабнут и станут естественной жертвой хищных млекопитающих и птиц, которые постоянно патрулируют у нас, среди которых самый эффектный и более пристальный - орлан белохвост», - добавил Русев.

Напомним, в Черном море из-за войны погибли по меньшей мере 5 тысяч дельфинов.