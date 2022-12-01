«Раз в поколение»: На США обрушился зимний шторм, 28 человек погибли

28 человек погибли в разных штатах США из-за зимнего шторма «Эллиотт».

Об этом сообщает Meduza.

Смертельные случаи произошли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане.

Зимний шторм «Эллиотт», охвативший США и Канаду, начался 21 декабря. В Национальной метеорологической службе США заявили, что подобные экстремальные явления случаются раз в поколение. На фоне резкого понижения температуры, снегопадов, сильного ветра и гололеда произошло множество дорожных аварий. Кроме того, сильно пострадали линии электропередач. 24 декабря в США задержали почти восемь тысяч авиарейсов, еще свыше трех тысяч отменили.

Значения около минус 45 градусов по Цельсию уже были измерены в штатах Монтана, Южная Дакота и Вайоминг. По данным метеорологов, температура в Денвере, штат Колорадо, упала примерно на 40 градусов в течение 24 часов, когда прошел арктический холодный фронт.

По прогнозу Национальной метеорологической службы США, 25 декабря зимний шторм продолжится, но его сила уменьшится.