В Малайзии количество жертв оползня достигло 31

Число жертв оползня, который произошел в Малайзии 16 декабря, возросло до 31 человека.

Об этом сообщает Xinhua.

Спасательные службы 24 декабря нашли в нескольких метрах от кемпинга в штате Селангор последнюю жертву трагедии – мальчика в возрасте ориентировочно от семи до 12 лет.

Власти обнародовали список погибших, среди которых учителя и учащиеся местной школы. Самой младшей жертве был всего год, самой старшей – 67 лет. Одиннадцать жертв были детьми.

Трагедия в районе палаточного лагеря в Малайзийском штате Селангор произошла ночью 16 декабря, когда люди спали.

Напомним, как на острове в Италии произошел масштабный оползень – более 10 человек исчезли.