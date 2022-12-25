В Японии из-за мощных снегопадов погибли 14 человек

В Японии из-за мощных снегопадов с 17 декабря уже погибли 14 человек и десятки получили ранения.
Об этом сообщает NHK.
Мощные снегопады в Японии начались 17 декабря, в некоторых районах на севере и востоке снега выпало втрое больше среднегодового показателя. К утру воскресенья в этих регионах снежный покров составлял от 65 сантиметров до 1,17 метра.
Вышеуказанные смертельные случаи в Японии связаны с падением сосульок, снега, лавинной опасности и ДТП из-за погодных условий.
Метеорологи предупреждают, что снегопад уже достиг пика и будет ослабевать, но в течение зимы сохраняется высокий риск повторения аномальных осадков.
Напомним, как на США обрушился зимний шторм, 28 человек погибли.