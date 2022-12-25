В Китае не раскрывают статистику заболеваемости коронавирусом – СМИ считают, что она достигла 250 миллионов

В Китае не будут публиковать ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом на фоне ухода от политики "нулевого ковида" и вспышки болезни в стране.

Такое решение приняла Национальная комиссия по здравоохранению (NHC), пишет НВ со ссылкой на The Guardian.

Существует обеспокоенность достоверностью цифр после того, как количество случаев COVID-19 резко возросло после столь же резкого смягчения жестких карантинных ограничений. В комиссии заявили, что информацию о развитии вспышки коронавируса для справки и исследований будет публиковать Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний. Как часто будут об этом сообщать обществу, и почему произошли такие изменения, не уточнили.

Несмотря на рекордный всплеск заболеваемости, NHC не отчитывалась ни об одной смерти от коронавируса в течение четырех дней подряд, прежде чем прекратить публикацию данных. За последние две недели официально Пекин заявил лишь о 10 летальных случаях, однако спрос на крематории свидетельствует, что реальные цифры гораздо больше.

На прошлой неделе Китай сузил свое определение смерти от COVID-19 – к ней относят только случаи пневмонии или дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией. ВОЗ предупредила, что КНР, возможно, столкнулась со сложностями, подсчитывая количество заболеваний COVID-19. Организация не получила никаких данных от Пекина об госпитализации после того, как власти смягчили коронавирусные ограничения.

23 декабря местный чиновник здравоохранения в городе Циндао сообщил, что за день там зарегистрировали от 490 тысяч до 530 тысяч новых случаев коронавируса. После попадания в СМИ, этот отчет сразу отредактировали. Bloomberg сообщал, что только за 20 декабря в Китае заразились 37 миллионов человек. Западные СМИ со ссылкой на внутреннюю оценку чиновников здравоохранения страны писали, что только за первые 20 дней декабря в КНР COVID-19 могли заболеть почти 250 миллионов человек.

Почти три года в Китае действовали бескомпромиссные коронавирусные ограничения, а власти придерживались политики «нулевого ковида» – фактически постоянного локдауна. В конце ноября это спровоцировало массовые протесты по всей стране. Люди требовали смягчения ограничений, а также свободы слова и отставки главы КНР Си Цзиньпина. 7 декабря стало известно, что власти Китая меняют политику борьбы с COVID-19 на национальном уровне, объявив об отмене жесточайших ограничений.