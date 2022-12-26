В Карпатах пограничники разыскивают четырех мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу и заблудились

На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех мужчин, которые при попытке незаконно пересечь границу потерялись в горах.
Об этом сообщает ГНСУ.
В воскресенье, 26 декабря, в районе горы Пип Иван Мармаросский румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Они сообщили, что вместе с ними было еще четверо исчезнувших из поля зрения мужчин.
«Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами продолжающиеся и по сей день поисковые мероприятия. На сегодняшний день к поискам привлечена вертолетная авиация с обеих сторон границы. Поиски затрудняют высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники», - говорится в сообщении.