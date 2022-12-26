Дефицит мощности в энергосистеме Украины остается существенным, в некоторых областях введены аварийные отключения

По состоянию на понедельник, 26 декабря, дефицит мощности в энергосистеме Украины остается существенным. Также есть ограничения в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в городе Киеве. На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы.

«По причине масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирования ряда ключевых объектов требует значительного времени. «Укрэнерго», генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране. В то же время, мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и при любых условиях возобновлять работу энергосистемы», - говорится в сообщении.

В то же время в «Николаевоблэнерго» сообщили, что графики отключений не отменены. Однако их не применяют, пока есть возможность/нет дефицита мощности.