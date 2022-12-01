В Индии при загадочных обстоятельствах погиб один из самых богатых российских депутатов

В Индии нашли мертвым российского депутата от "единой россии" Павла Антонова. Его тело лежало в луже крови под окнами гостиницы, где он отмечал свой 65-летний юбилей.

Об этом сообщает НВ.

Полиция заявила, что депутат погиб, упав с третьего этажа гостиницы Odisha. По словам старшего офицера, Антонов «находился в депрессии из-за смерти друга», Владимира Биденова, умершего в той же гостинице 22 декабря.

Этот случай стал новым эпизодом среди загадочных смертей и самоубийств представителей российских бизнес-элит и силовиков, произошедших после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Павел Антонов – депутат законодательного собрания Владимирской области, вице-президент группы компаний Владимирский стандарт. В 2018 году Forbes оценил его заработок в 10 млрд рублей. Тогда Антонов возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в россии.